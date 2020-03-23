В Кургане закрыли все кинотеатры, а родителей просят не пускать детей в торговые центры

В Кургане с 23 марта и до особого распоряжения закрыли кинотеатры в торговых центрах "Стрекоза" и "Пушкинском", а также кинотеатр "Россия", причина тому - вспышка коронавируса в мире.

Также власти Курганской области просят граждан поговорить со своими детьми и запретить им посещать торговые центры и любые другие места массового скопления граждан.

Сейчас в Курганской области действует режим повышенной готовности, ограничены все массовые мероприятия.



"Действуют строгие меры в отношении тех жителей области, кто приехал из-за границы. В целях профилактики им следует в день прибытия начать карантин. Это значит, что человек не должен посещать общественные места, не должен выходить на улицу без крайней необходимости и ходить на работу. Таким гражданам следует позвонить на телефон "горячей линии" или в регистратуру своей поликлиники, чтобы узнать порядок получения больничного листа", - говорится на сайте правительства Зауралья.



Напомним, в Курганской области зарегистрирован один случай заболеваемости коронавирусом - это девочка, которая прибыла из Испании. Сейчас она находится под присмотром медиков и изолирована от общества.