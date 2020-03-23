На главного инфекциониста Ставрополья, заразившуюся в Испании коронавирусом, завели уголовное дело

На главного инфекциониста Ставропольского края завели уголовное дело. Следствие считает, что врач Ирина Санникова, которая по совместительству является также профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета, проявила халатность.

СКР возбудил уголовное дело по двум статьям: ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность).

"В начале марта профессор без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта. По возвращению она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии", - говорится в сообщении следственного управления по региону.

Следствие считает, что Санникова продолжила свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 (диагноз был подтвержден в выходные, она стала первой коронавирусной заболевшей в регионе).

При этом к ответственным лицам Роспотребнадзора и других ведомств у СКР претензий нет.