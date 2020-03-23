Выходца из Средней Азии, обвиняемого в убийстве пропавшей екатеринбурженки, отправили за решетку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для молодого парня, обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня Лоченбека Низомидинова отправили в СИЗО до 13 мая. Выходцу из Средней Азии вменяют удушение несчастной.

"Мера пресечения избрана по 13 мая 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток", - отметили в инстанции.

Как рассказал один из источников Накануне.RU, девушка работала на автомойке подсудимого. Парень был влюблен в нее и убил из-за ревности. Незадолго до своей пропажи Яна вместе с подругой решила уехать к своему другу в Башкирию. Первоначально этот парень и был задержан правоохранителями.

Ранее наше агентство сообщало о том, несчастная пропала в конце февраля. Тело Яны было найдено в 30 километрах от Екатеринбурга в небольшой деревушке в минувшую пятницу, 20 марта.

Погибшую похоронят послезавтра на Лесном кладбище уральской столицы. Ранее родственники объявляли сбор материальной помощи на похороны.

В пресс-службе регионального Следственного комитета до сих пор воздерживаются от комментариев.