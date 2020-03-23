Выходца из Средней Азии, обвиняемого в убийстве пропавшей екатеринбурженки, отправили за решетку

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Яна Смирнова (2020) | Фото: vk.com/lizaalertekb

Выходца из Средней Азии, обвиняемого в убийстве пропавшей екатеринбурженки, отправили за решетку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для молодого парня, обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня Лоченбека Низомидинова отправили в СИЗО до 13 мая. Выходцу из Средней Азии вменяют удушение несчастной.

"Мера пресечения избрана по 13 мая 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток", - отметили в инстанции.

Как рассказал один из источников Накануне.RU, девушка работала на автомойке подсудимого. Парень был влюблен в нее и убил из-за ревности. Незадолго до своей пропажи Яна вместе с подругой решила уехать к своему другу в Башкирию. Первоначально этот парень и был задержан правоохранителями.

Ранее наше агентство сообщало о том, несчастная пропала в конце февраля. Тело Яны было найдено в 30 километрах от Екатеринбурга в небольшой деревушке в минувшую пятницу, 20 марта.

Погибшую похоронят послезавтра на Лесном кладбище уральской столицы. Ранее родственники объявляли сбор материальной помощи на похороны.

В пресс-службе регионального Следственного комитета до сих пор воздерживаются от комментариев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Выходца из Средней Азии, обвиняемого в убийстве пропавшей екатеринбурженки, отправили за решетку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Яна Смирнова, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.04.2020 14:38 Мск Мигранта, обвиняемого в убийстве 19-летней жительницы Екатеринбурга, оставили под стражей
Ранее 24.03.2020 11:47 Мск Труп задушенной екатеринбурженки Яны Смирновой пролежал в лесу месяц

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2020 16:22 Мск "Тело Яны нашли в деревне, а убийца написал явку с повинной": подробности гибели 19-летней екатеринбурженки
Ранее 20.03.2020 12:26 Мск Пропавшая в Екатеринбурге любительница шумных тусовок найдена погибшей
Ранее 13.03.2020 14:41 Мск "Гуляла по Вторчермету и покупала продукты". Пропавшую в Екатеринбурге девушку могли видеть в районе, где она живет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети