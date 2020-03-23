03 Октября 2020
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Общество Пермский край
Добрянка зимой (2016) | Фото: http://v-kurse.ru/

В Добрянке откроется центр реабилитации для несовершеннолетних, употребляющих наркотики

В Пермском крае 1 июля откроется центр социальной реабилитации для детей и подростков, употребляющих наркотики. Он разместится на базе действующего центра реабилитации несовершеннолетних в Добрянке. В будущем заведение может перейти в статус Единого государственного реабилитационного центра.

Центр будет рассчитан на реабилитацию ста подростков в год, одновременно в заведении смогут находиться 22 ребенка, курс рассчитан на пребывание до трех месяцев. Пациентами смогут стать жители Прикамья в возрасте от 10 до 17 лет, которые уже прошли лечение зависимости в медицинской организации. Реабилитация будет включать работу с воспитателями, психологами, социальными педагогами, инструкторами физкультуры и дополнительного образования, медперсоналом. Подросткам проведут профориентацию, обеспечат занятость - пациенты смогут заниматься физкультурой на большой спортплощадке, пользоваться канатным комплексом, сенсорной комнатой, ухаживать за растениями в теплице и на огороде. Врач-нарколог раз в месяц будет проводить межведомственный консилиум для коррекции реабилитации для каждого пациента. Системная работа будет проводиться и с родителями, а после реабилитации, когда подростки вернутся домой, психолог, юрист и социальный работник будут курировать семью еще год.

Открытие центра обсуждалось сегодня на заседании Антинаркотической комиссии под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона отметил, что в решении данных вопросов очень важно совместное взаимодействие как краевых и муниципальных властей, так и правоохранительных органов. "Конечно, мы можем попытаться из этой среды человека достать, похвастаться единичной победой, но важнее всего бороться с самой средой. Ведь если человек, ранее наркозависимый, сможет снова приобрести психоактивные вещества, то он вернётся в эту среду. Хочу понять, что мы можем ещё сделать", – подчеркнул он.

Отметим, что тема реабилитации наркоманов обсуждалась на комиссии в конце прошлого года. Тогда было принято решение внедрять и государственную форму реабилитации, и на базе некоммерческих организаций. Краевому минздраву было поручено провести расчёты и определиться, какой объём средств необходим для реализации программ социальной реабилитации больных наркоманией. В Прикамье проводятся социально-психологические консультации для лиц, ранее употреблявших наркотики и находящимся под диспансерным наблюдением. Им оказывается помощь в трудоустройстве, оформлении и восстановлении документов и др.

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В Добрянке откроется центр реабилитации для несовершеннолетних, употребляющих наркотики

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Теги: антинаркотическая комиссия, подростки, реабилитация, реабилитационный центр



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