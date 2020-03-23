Курганский городской суд отправил в СИЗО замначальника управления МВД по региону

Заместитель начальника управления МВД России по Курганской области Андрей Шамин, ранее задержанный сотрудниками ФСБ, отправился в СИЗО до 19 мая, такое решение принял 23 марта Курганский городской суд.

Напомним, Шамин и руководитель межмуниципального отдела полиции "Шадринский" Дмитрий Кокотеев были задержаны 22 марта. Вместе с ними были задержаны и главный бухгалтер шадринского отдела полиции, а также еще два бухгалтера отдела. С 2012 года по февраль 2020 года Шамин, используя свое служебное положение, организовал и возглавил преступную группу.

Злоумышленники похищали деньги, премии и другие выплаты сотрудников отдела полиции "Шадринский", подделывая документы. С 2012 года "оборотни в погонах" похитили не менее 27 млн руб.

Шамина отстранили от службы, как и Кокотеева.