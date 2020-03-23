03 Октября 2020
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Экономика В России
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Перевозчики попросили отменить работу "Платона" до 2022 года, но навстречу им едва ли пойдут

Союз транспортников России и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке.

В частности, транспортники просят ввести мораторий для международных автомобильных перевозок на транспортный налог (2020-2021гг.), освободить их от уплаты платежей в системе "Платон" с 1 апреля 2020г. по 31 декабря 2021г. Кроме того, предлагается частично субсидировать лизинговые платежи компаний в 2020г. и освободить транспорт экологического класса 6 от уплаты утилизационного сбора (аналогичная мера была принята в Белоруссии).

Есть предложения и по ликвидации сложившегося дефицита профессиональных водителей, которые могут осуществлять международные перевозки (правда, на них едва ли пойдет Роспотребнадзор): отмена или существенное сокращение карантина после возвращения водителей из-за границы, обеспечение бесперебойного оформления виз для водителей в иностранных консульствах.

Между тем, источник ТАСС в правительстве сообщает, что на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова идея о моратории на уплату взносов по "Платону" была отвергнута. "Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ространснадзор на прошлой неделе объявил об приостановке весового контроля большегрузов (прицепы и полуприцепы платформенного типа с тентированным верхом), перевозящих продовольствие, детские товары и лекарства. Пока мораторий будет действовать с 25 марта по 25 апреля. Эта мера вводится по указанию правительства – в помощь бизнесу в условиях экономического кризиса и эпидемии коронавируса, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация о том, что действие системы "Платон" тоже может быть приостановлено в отношении грузовиков, перевозящих продовольствие и другие необходимые товары.

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Перевозчики попросили отменить работу "Платона" до 2022 года, но навстречу им едва ли пойдут

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Теги: система платон, коронавирус, коронавирус в россии, транспортные компании, правительство, меры поддержки



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