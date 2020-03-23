Врач футбольного клуба "Арсенал" заявил, что официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100

Врач футбольного клуба "Арсенал" из Тулы Александр Резепов высказался относительно статистических данных по заболевшим коронавирусной инфекцией.

По его словам, нынешние цифры являются статистикой по тем людям, которые уже заболели, но не стоит забывать о переносчиках болезни, которые пока не тестировались.

"Официальные цифры следует умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе "Русь столько пережила" не стоит. Пережить-то переживёт, вопрос лишь, с тобой или без тебя", - сказал врач в комментарии порталу championat.com.

Специалист напомнил, что у инфекции есть два вида передачи: воздушно-капельный и контактный. Сейчас стоит исключить приветствия рукопожатием, поцелуи и т.д. По возможности нужно завести себе антисептик, носить его с собой, протирать руки и телефон, который в нынешних условиях может быть источником заражения.

Напомним, что на сегодня общее число пациентов с коронавирусом COVID-19 в России достигло 438 человек. С 23 марта страна приостанавила авиасообщение со всеми иностранными государствами.