Студенты, планировавшие нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине

На Сахалине ФСБ задержала двоих студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение.

Молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида, заявляет ведомство.

У них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, также личные дневники с информацией о планируемой атаке. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Напомним, недавно ФСБ задержала двоих подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове. Сами юноши все категорически отрицают.