Студенты, планировавшие нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине
На Сахалине ФСБ задержала двоих студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение.
Молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида, заявляет ведомство.
У них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, также личные дневники с информацией о планируемой атаке. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.
Напомним, недавно ФСБ задержала двоих подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове. Сами юноши все категорически отрицают.