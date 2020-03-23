В Нижнем Тагиле горел Тагилстроевский районный суд

В Нижнем Тагиле сегодня произошел пожар в суде.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем поступил сигнал о возгорании по адресу Металлургов , 40, где располагается Тагилстроевский районный суд. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из него самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Прибывшие на место специалисты за считанные минуты справились с огнем. Пламенем были повреждены диван и внутренняя отделка служебного помещения на втором этаже здания.

Как добавили в ведомстве, пострадавших нет. Точная причина пожара сейчас устанавливается.