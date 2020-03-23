03 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле горел Тагилстроевский районный суд

В Нижнем Тагиле сегодня произошел пожар в суде.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем поступил сигнал о возгорании по адресу Металлургов , 40, где располагается Тагилстроевский районный суд. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из него самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Пожарная машина в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Прибывшие на место специалисты за считанные минуты справились с огнем. Пламенем были повреждены диван и внутренняя отделка служебного помещения на втором этаже здания.

Как добавили в ведомстве, пострадавших нет. Точная причина пожара сейчас устанавливается.

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В Нижнем Тагиле горел Тагилстроевский районный суд

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Теги: суд, пожар, Нижний Тагил, МЧС



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