Жителю Челябинска, заразившему сотрудницу коронавирусом, грозит уголовная ответственность

Жителю Челябинска, который вернулся из Италии и у него установлен условно положительный диагноз по коронавирусу, может грозить уголовная ответственность, если у его госпитализированной сотрудницы подтвердится этот же диагноз, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас уголовная ответственность в случае неумышленного заражения круга лиц. На сегодняшний день в отношении госпитализированного в Челябинске возможно применение мер ответственности с учетом того, что его сотрудница поступила сегодня в больницу. Факт заражения присутствует", - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В настоящий момент в регионе подтвержден один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании.

У четырех человек установлен условно положительный результат. Известно, что мужчина - муж одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района, вернулся из Италии и через некоторое время почувствовал недомогание, в связи с чем обратился к врачам. В настоящий момент госпитализированы все четыре человека - это члены его семьи, а также сотрудница компании заболевшего. Все они находятся в инфекционном отделении ГКБ №8 в боксах. Болезнь протекает в легкой форме.

В целом Ирина Гехт подчеркнула, что все случаи инфекции на Южном Урале – завозные.

"И миасский и челябинский случаи — это невыполнение всех предписаний, которые были даны как федеральными органами власти, так и органами власти области. Никто из них сразу же по прибытию не обратился к врачам, не изолировался и мы получили в Челябинске внутрисемейный очаг заражения. Хотя у мамы жены, которая проживала с ними, анализ отрицательный", - отметила она.

Вице-губернатор добавила, что по прилету из-за границы необходимо сообщить об этом медработникам и самоизолироваться. Анализ на коронавирус будет взят на десятый день карантина.