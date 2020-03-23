03 Октября 2020
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Талисман Олимпийских игр Токио-2020 робот Мирайтова (2019) | Фото: olympic.org

ОКР высказался по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио

В Олимпийском комитете России прокомментировали возможную отмену или перенос Олимпиады в Токио.
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Игры в Японии должны открыться 24 июля 2020 года. Но в свете пандемии коронавируса COVID-19 стал актуальным вопрос о переносе или отмене Олимпиады. В Международном олимпийском комитете пока отказываются говорить, что рассматривают эти варианты (хотя многочисленные источники СМИ и даже некоторые олимпийские чиновники уже вслух допускают их). Не исключил переноса Игр даже премьер-министр Япони Синдзо Абэ. Кроме того, национальные комитеты Канады и Австралии уже заявили, что не отпустят своих спортсменов на Олимпиаду в Японию.

Еще один важный момент – проведение отборочных турниров (многие из них отменены, а отбор на основе текущих рейтингов значительная часть спортивного сообщества считает несправедливым). В любом случае, решение об отмене или переносе Игр должно быть принято в ближайшие четыре недели, иначе МОК и оргкомитет просто не успеют отменить многие мероприятия.

И вот что заявили в ОКР: "Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов".

В ОКР заявляют, что Олимпиада должна проводиться "в атмосфере всеобщего большого праздника". "Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения", - говорится в заявлении. В то же время, напрямую ОКР не заявляет, что против проведения Игр в нынешних условиях.

"Паника – худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать всё зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в Токио", - заключают в ОКР.

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ОКР высказался по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио

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Теги: олимпиада-2020, окр, коронавирус, япония, отмена олимпиады



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