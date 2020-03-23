03 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Югре общественники одобрили поправки в Конституцию о семье и детях

Сопредседатель региональной общественной организации "Семейная ценность Югры" Надежда Пачганова положительно оценила поправки в Конституцию о семье и детях, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в обновленной Конституции дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Одной из ключевых задач государства на ближайшие годы является решение вопросов, связанных с демографией.

Так, статья 67.1. обновленной Конституции будет гласить: "Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

Статью 72 сформулировали так, что защита семьи, материнства, отцовства, детства, института брака как союза мужчины и женщины и создание условий для достойного воспитания детей, а также обязанности детей заботиться о родителях находится в совместном ведении РФ и субъектов. В статье 114 говорится о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей Правительством РФ.

По мнению общественников, забота о детях провозглашается важнейшей государственной задачей, значит, и в дальнейшем в России будут строиться перинатальные центры, будет оказываться поддержка молодым семьям, осуществляться выплаты на первенца.

"То, что в России немыслима ситуация, когда вместо святых слов "папа" и "мама" в семье никто не будет говорить "партнер номер один" или "родитель номер два", и эти отражения есть в Конституции, - это здорово. То, что есть приоритет национального права над международным, тоже важно, в первую очередь, для семейной и демографической политики. Безусловно, нам есть над чем работать. Хорошо, что базовые направления защиты семьи, материнства и детства отражены в поправках в Конституцию – это начало выстраивания принципиально новой демографической политики", – подчеркнула Надежда Пачганова.

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В Югре общественники одобрили поправки в Конституцию о семье и детях

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Теги: Конституция, поправки в конституцию, семья, дети



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