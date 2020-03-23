На бывшего премьера Украины завели уголовное дело

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное дело по факту служебной халатности предыдущего правительства, которое не начало вовремя действовать для противодействия эпидемии коронавируса.

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Напомним, украинское правительство было отправлено в отставку 4 марта. С 12 марта в стране был введен карантин.

Однако еще 31 января и 8 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов писал премьеру Алексею Гончаруку, что нужно ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть задействована для проведения противоэпидемических мероприятий в стране. Эти призывы были проигнорированы, и с Украины активно вывозились маски. Советник главы МВД Антон Геращенко сказал, что это делалось специально, так как в других странах уже начинался ажиотаж на маски и на этом делались большие деньги.

При этом и в марте с Украины отправлялись огромные партии масок в Испанию, так как формального запрета на вывоз еще не было (он вступил в силу 11 марта). Это признал глава таможенной службы Максим Нефедов.

Интересно, что бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние три месяца с Украины вывезли 983 тонны медицинских масок, причем основную часть из них - уже в феврале.

Из-за распространения заболеваний коронавирусом власти Украины планируют ввести чрезвычайное положение. Всего на Украине официально были подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом, три из них с летальным исходом.