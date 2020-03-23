Дети воронежских чиновников съездили в Ялту вместо малоимущих

В Воронежской области прокуратура выяснила, что чиновники раздавали путевки в санаторий Ялты своим сотрудникам, а не детям из малообеспеченных семей.

Как сообщается на сайте ведомства, из девяти путевок, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре вне очереди были предоставлены детям работников управления социальной защиты населения.

При этом выяснилось, что родители, чьи детям были положены эти путевки, никаких отказов не писали и вообще были не в курсе ситуации.

Также прокуратура установила, что семья одного из работников управления соцзащиты необоснованно была признана малоимущей.

В итоге семье сотрудника стали платить ежемесячное пособие, а его дочери предоставили путевку в санаторий. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество".