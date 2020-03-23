РАН одобрила заявки уральских городов на звание "Город трудовой доблести"

Уральские города стали еще ближе к получению почетного звания "Город трудовой доблести".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, заявки столицы Урала, а также Нижнего Тагила и Каменска-Уральского одними из первых были направлены в Российскую академию наук (РАН) для экспертизы. Сегодня стало известно, что все три получили положительный результат.

Как уточнили в ЕГД, уже завтра соответствующие ходатайства о присвоении званий будут направлены президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в заявку вошли архивные документы и фотографии, историческая справка о фактах трудовой доблести и награждения трудовых коллективов и предприятий, а также многое другое, подтверждающее, что Екатеринбург достоин этого звания.

Для этого в уральской столице изучили более 4 тысяч архивных документов.