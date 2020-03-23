Ректор ЮГУ оценила курс на технологический "апгрейд" в Конституции

Ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская оценила стремление России к научному, технологическому прогрессу, закрепленное в поправках к Конституции РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Впервые в истории в Основном законе страны закрепят такие понятия как информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. Это означает, что Конституция отвечает современным реалиям, трендам.

"Статья 71. "В ведении Российской Федерации находятся: … информационные технологии и связь…" Статья 114. "Правительство Российской Федерации: … обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала", - говорится в тексте документа.

Ректор ЮГУ отметила, что развитие технологий составляет основу защиты суверенитета государства.

"Приоритеты, важные для благополучия и развития нашего государства, закрепляются в основном законе. Научно-технологическое развитие составляет основу защиты суверенитета и технологической безопасности страны. В России уникальный научно-технический потенциал трансформируется в реальные проекты, цифровые инновации, высокотехнологичные производства. Только так мы сможем развить перспективные отрасли, добиться результата. Для этого необходима поддержка, развитие науки, подготовка кадров для отраслей экономики. Это приоритет государства, его закрепляют поправки в Конституцию. На этот приоритет нацелена и система высшего профессионального образования, как в Югре, так и в России", - подчеркнула Татьяна Карминская.