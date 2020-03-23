"Росбанк" перестал обслуживать Царева из-за позиции Запада

"Росбанк" настоятельно попросил бывшего депутата Рады и спикера парламента Новороссии Олега Царева закрыть счет. Об этом написал сам Царев.

По его словам, он пять лет пользовался карточкой этого банка. Но тот является участником международной финансовой группы Societe Generale и боится проблем в связи с тем, что против Царева введены западные санкции.

"Руководство банка опасается, что может возникнуть публичный скандал и пострадает их репутация, если станет известно, что я, "террорист", пользуюсь их карточкой. Есть нечто символичное в том, что банк, в название которого входит слово "Россия", решил спустя пять лет продолжить санкции, введенные против сторонников Русской весны", - написал он.

Собственником банка является один из крупнейших французских банков Societe Generale.

Царев теперь планирует открыть счет в ВТБ.