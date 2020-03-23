В Госдуме предложили запретить соседям шуметь на время карантина – людям тяжело работать из дома

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
строитель маляр ремонт подъезд (2006) | Фото

В Госдуме предложили запретить соседям шуметь на время карантина – людям тяжело работать из дома

В Госдуме считают, что на время карантина стоит ввести ограничения по шумным работам в дневное время, поскольку многие россияне теперь работают из дома.

Председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская предлагает временно ограничить и дневные часы, в которые сейчас можно проводить ремонтно-строительные работы. Пока речь идет только о Москве.

"Надо ограничить. Сейчас идут более серьезные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда еще мешают на компьютере работать удаленно — это уже тема. Нужно обратиться в правительство Москвы, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине. Чтобы на период карантина этот закон распространялся на всё время. Приравнять к выходным дням", - сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин настоятельно попросил столичных работодателей переводить сотрудников на удаленную работу из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. По его подсчетам, на удаленную работу должны перейти 15-30% офисных сотрудников Москвы. Также с этой недели столичные власти вводят карантин для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями (они входят в группу риска по коронавирусу).

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

В Госдуме предложили запретить соседям шуметь на время карантина – людям тяжело работать из дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, соседи, шум, ремонтные работы, галина хованская, госдума, запрет, удаленка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети