В Госдуме предложили запретить соседям шуметь на время карантина – людям тяжело работать из дома

В Госдуме считают, что на время карантина стоит ввести ограничения по шумным работам в дневное время, поскольку многие россияне теперь работают из дома.

Председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская предлагает временно ограничить и дневные часы, в которые сейчас можно проводить ремонтно-строительные работы. Пока речь идет только о Москве.

"Надо ограничить. Сейчас идут более серьезные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда еще мешают на компьютере работать удаленно — это уже тема. Нужно обратиться в правительство Москвы, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине. Чтобы на период карантина этот закон распространялся на всё время. Приравнять к выходным дням", - сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин настоятельно попросил столичных работодателей переводить сотрудников на удаленную работу из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. По его подсчетам, на удаленную работу должны перейти 15-30% офисных сотрудников Москвы. Также с этой недели столичные власти вводят карантин для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями (они входят в группу риска по коронавирусу).