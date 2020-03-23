"Чтобы молодежь не тусовалась". В челябинских ТРЦ могут отключить Wi-Fi

В челябинских торгово-развлекательных комплексах могут отключить WI-FI из-за большого скопления в них молодежи. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

"Я вчера вечером специально заехала в ТРК, там достаточно большое количество молодежи, там нет людей среднего и старшего возраста. Все студенты, которые должны находиться на дистанционном обучении, сегодня у нас гуляют в ТРК. Сегодня мы проговорили меры. Скорее всего, будет отключен интернет-трафик на торговые центры. Думаем и о других мерах ограничения", - подчеркнула она.

Ирина Гехт отметила, что раз студентам сложно себя организовать и быть ответственными, то это будут делать власти. "Эти меры, я считаю, оправданны. Если мы все будем их соблюдать, никаких угроз быть не может", - добавила она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, школьники, отпущенные на карантин, оккупировали торговые центры.