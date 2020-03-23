Самойлов внес на рассмотрение в пермскую думу кандидатуру первого замглавы города

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес на рассмотрение пермской гордумы вопрос о согласовании кандидатуры топ-менеджера "Новогора" Сергея Касаткина на должность первого заместителя главы города, передает корреспондент Накануне.RU

Вопрос будет рассмотрен на завтрашнем заседании думы.

Напомним, о назначении Сергея Касаткина первым заместителем главы города стало известно на прошлой неделе. Новый замглавы будет курировать исполнение в Перми национальных проектов, а также синхронизацию плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города с национальными проектами. Под его кураторство попадают департамент планирования и мониторинга, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики.

Нынешний первый заместитель главы Перми Виктор Агеев получил пост заместителя главы администрации – начальника управления капитального строительства. Задача Агеева – усилить работу ведомства.