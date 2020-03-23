03 Октября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
Арсен Аваков (2015) | Фото: youtube.com

Аваков прогнозирует скорый голод на Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что скоро страна может столкнуться с массовым голодом из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.
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Аваков отметил, что большинство украинцев живут, не имея никаких финансовых накоплений, и в условиях карантина уже через месяц у людей просто не будет денег, чтобы купить еду и лекарства. Он призвал ввести ряд срочных мер: выплачивать специальные пособия на время карантина, ввести ряд льгот, запретить увольнения или уход в бесплатные отпуска, попросить денег у МВФ.

Аваков предлагает также объявить на Украине чрезвычайное положение и запереть всех по домам. Он анонсировал ужесточение карантинных мер в ближайшее время.

Как пишет "Страна", "план Авакова" может быть банальным шантажом МВФ, который не хочет давать новый кредит, пока власти Украины окончательно не примут закон о распродаже земли. Поэтому он намеренно сгущает краски и даже намекает, что Украина может объявить дефолт, а значит, не сможет возвратить старые долги. По другой версии, Аваков просто пытается нарастить свое политическое влияние, пользуясь удобным случаем.

В то же время объявление чрезвычайного положения на Украине витает в воздухе, хотя введенные ограничения уже привели к большим проблемам в работе больниц, а люди крайне недовольны тем, как им ездить на работу.

Напомним, Украина на карантине с 12 марта. С 17 марта прекращено пассажирское сообщение со всеми странами и введен ряд жестких мер. С 23 марта в Киеве остановили общественный транспорт.

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Аваков прогнозирует скорый голод на Украине

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Теги: Украина, коронавирус, Арсен Аваков



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