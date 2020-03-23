03 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
храм кресты религия православие (2011) | Фото: Накануне.RU

В Югре опровергли закрытие храмов и мечетей из-за коронавируса

Официальный штаб по профилактике распространения в Югре коронавируса опроверг информацию о закрытии из-за пандемии всех храмов и мечетей автономии, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Информация о том, что губернатор закрыла все храмы и мечети Югры, не соответствует действительности, однако религиозные учреждения действительно перешли на иной формат работы. С учётом сложившейся ситуации они принимают профилактические меры", - уточнили в штабе.

Усилены меры гигиены и ограничения по проведению мероприятий с массовым пребыванием граждан. Мечети округа прекратили проведение намазов и пятничных молитв с участием прихожан. Все службы совершаются исключительно имамами и их помощниками. Среди прихожан проведена разъяснительная работа и предложено временно совершать намаз по месту работы и жительства. Такое решение принято Советом муфтиев России.

"Мусульмане с пониманием отнеслись к решению об ограничении посещения мечетей. Мы провели беседы, рассказали людям об опасности, которая грозит при несоблюдении мер осторожности. Религиозный человек понимает, что подвергать риску близких нельзя. Мечети продолжают свою работу, проходят молитвы, но без массового присутствия людей. Имамы проводят консультации по телефону и через интернет. Мы молимся за спасение и верим, что удастся преодолеть этот временный барьер угрозы", - рассказал муфтий Югры Тагир Саматов.

В приходах Ханты-Мансийской и Югорской епархии молятся о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам. Организованы усиленные меры гигиены и профилактики. Используются антисептические средства, одноразовые перчатки и салфетки. Храмы полностью обеспечены и используют для прихожан исключительно одноразовую посуду.

Административных ограничительных мер по посещению храмов и приходов при проведении служб по состоянию на 23 марта не вводили. Вопрос о мерах по профилактике распространения заболевания планируется рассмотреть и на Епархиальном совете Ханты-Мансийской епархии, который состоится 24 марта.

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В Югре опровергли закрытие храмов и мечетей из-за коронавируса

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Теги: храм, мечеть, молитва



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