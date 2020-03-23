Ольга Куриленко рассказала, как переболела коронавирусом: "Я просто лежала пластом и надеялась, что все пройдет"

"Девушка Бонда", актриса Ольга Куриленко (40) рассказала о том, что полностью излечилась от коронавируса. О своем нахождении на карантине и болезни она рассказала в середине марта.

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"Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!!" – написала звезда в Instagram.

В комментариях она также ответила на вопрос о том, была ли у нее паника: "Когда температура около 39 даже если хочешь быть в панике, то не можешь. Я просто лежала пластом и надеялась, что все пройдёт".

Куриленко стала далеко не первой знаменитостью, подхватившей коронавирус. Одним из первых о своем инфицировании сообщил Том Хэнкс. На съемках в Австралии он и его жена Рита Уилсон оказались заражены, у них появились симптомы, пару госпитализировали, но через несколько дней отпустили на домашний карантин. Также среди заболевших оказался британский актер Идрис Эльба, а в нью-йоркской тюрьме заразился коронавирусом бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн.