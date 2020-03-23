03 Октября 2020
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Баннер &quot;Мой руки&quot; на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мой руки", "будь спокоен". Баннеры, посвящённые коронавирусу, появились на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Баннеры, посвящённые коронавирусу, появились на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.
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Как передаёт корреспондент Накануне.RU, баннеры с надписями "мой руки", "будь спокоен", "пей тёплую воду", "носи маску" можно заметить рядом с автомобильной дорогой.

Плакаты расположены на въезде и выезде в центр города.

Баннер "Будь спокоен" на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Баннер "Мой руки" на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Баннер "Пей теплую воду" на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Баннер "Носи маску" на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что по информации свердловского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Екатеринбурге на сегодняшний день нет людей, заразившихся коронавирусом непосредственно в городе. На территории Свердловской области зарегистрировано девять подтверждённых случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Все случаи заражения в регионе - завозные.

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"Мой руки", "будь спокоен". Баннеры, посвящённые коронавирусу, появились на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

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Теги: Кольцовский тракт, баннеры, плакаты, коронавирус



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