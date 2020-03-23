"Мой руки", "будь спокоен". Баннеры, посвящённые коронавирусу, появились на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Баннеры, посвящённые коронавирусу, появились на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, баннеры с надписями "мой руки", "будь спокоен", "пей тёплую воду", "носи маску" можно заметить рядом с автомобильной дорогой.

Плакаты расположены на въезде и выезде в центр города.

Напомним, что по информации свердловского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Екатеринбурге на сегодняшний день нет людей, заразившихся коронавирусом непосредственно в городе. На территории Свердловской области зарегистрировано девять подтверждённых случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Все случаи заражения в регионе - завозные.