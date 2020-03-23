Семья и коллега по работе. Условно положительный анализ на коронавирус уже у четверых челябинцев

В Челябинске у четырех человек установлен условно положительный результат на коронавирус. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что трое - это члены одной семьи. Четвертый человек – сотрудница фирмы заразившегося мужчины.

"У нас по Челябинску четыре предварительно подтвержденных. По первым двум анализ получим сегодня, и по женщине, которая госпитализирована сегодня из выявленных контактных, анализ будет отправлен сегодня вечером", – рассказала Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, вся работа по установлению контактных лиц проведена.

"Уже по половине есть отрицательные анализы. Все люди самоизолировались и находятся на карантине. Завтра озвучим результаты по оставшимся контактным", - подчеркнула она.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 21 марта в Челябинской области был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании, но при этом у него не было никаких симптомов, он прошел тепловизор в аэропорту, оборудование не выявило повышенной температуры. Болезнь у южноуральца протекает в легкой форме. На утро 23 марта условно положительный результат был у трех человек.