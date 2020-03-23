В мэрии Екатеринбурга высказались о чиновнице, отказавшейся соблюдать карантин после заграничной поездки

В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о чиновнице, которая отказалась соблюдать карантин после возвращения из заграничной поездки и вышла на работу.

Ранее СМИ сообщили, что директор МУП "Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения учреждений культуры Екатеринбурга" якобы не ушла на карантин после своей поездки за границу. Утверждалось, что женщина продолжает ходить на работу и ведет приемы.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

"Она вернулась из отпуска 10 марта из страны, где на тот момент не было случаев заражения коронавирусом. Эта страна не входит в перечень, утвержденный указом губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года. О своем возвращении она сообщила на "горячую линию" Роспотребнадзора, в настоящий момент симптомов какого-либо заболевания у сотрудника нет. Она ежедневно проходит санитарный контроль на входе в здание администрации города с измерением температуры", - рассказали в мэрии.

Напомним, с 17 марта и до особого распоряжения все посетители здания ратуши проходят процедуру контроля температуры тела и должны обрабатывать руки антисептическим гелем. В мэрии заявили, что это является обязательным для всех.