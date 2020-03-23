В Прикамье количество находящихся на домашнем "коронавирусном" карантине людей выросло до 1,5 тысяч

В Прикамье количество изолированных на дому жителей снова выросло, сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения края.

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39 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей. 1,5 тыс. человек находятся на домашнем карантине. У всех взяты анализы на коронавирус.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин согласился с доводами главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости усилить административную ответственность за нарушение правил по карантину в связи с распространением коронавируса.

Напомним, 13 марта у пермяка, который вернулся из Франции был выявлен коронавирус. Второй заразившийся житель Перми – женщина. Она вернулась в столицу края 11 марта на одном самолете с первым зараженным – мужчиной, посещавшим Францию. Третий случай подтверждён 19 марта.