В зауральском УМВД сообщили, что задержанный полковник Шамин отстранен от службы в полиции

Офицеры МВД России по Курганской области Андрей Шамин и Дмитрий Кокотеев отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

"В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а к их непосредственным руководителям приняты меры

дисциплинарного характера, вплоть до увольнения со службы", - отметили в ведомстве.

Однако фото и биографию Шамина все еще не сняли с сайта УМВД России по Курганской области и не убрали из раздела "Руководство". Там написано, что Шамин - Почетный сотрудник МВД. За время службы был награжден знаками "За отличную службу в МВД", "За верность долгу", медалями "За заслуги в управленческой деятельности" 3 степени, "За боевое содружество", "За отличие в службе" 1, 2, 3 степени, медалями МЧС России, МО России, Благодарственными письмами губернатора Курганской области, Курганской областной думы, Почетный сотрудник МВД.

23 марта Шамину Курганский городской суд должен избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, замглавы управления МВД России по Курганской области Андрей Шамин и руководитель межмуниципального отдела полиции "Шадринский" Дмитрий Кокотеев были задержаны сотрудниками ФСБ. Вместе с ними были задержаны и главный бухгалтер шадринского отдела полиции, а также еще два бухгалтера отдела. С 2012 года по февраль 2020 года Шамин, используя свое служебное положение, организовал и возглавил преступную группу.

Злоумышленники похищали деньги, премии и другие выплаты сотрудников отдела полиции "Шадринский", подделывая документы. С 2012 года "оборотни в погонах" похитили не менее 27 млн руб.