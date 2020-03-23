Призыв профессора ВШЭ о том, что "нужен 37-й год", взбудоражил и охранителей, и либералов

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2016) | Фото:

Призыв профессора ВШЭ о том, что "нужен 37-й год", взбудоражил и охранителей, и либералов

Много шума наделала публикация профессора ВШЭ Олега Матвейчева, в которой он заявлял, что "нужен 37 год", и предлагал "удалить либеральную сволоту" "на урановые рудники", "на строительство Севморпути" из-за их паники в связи с коронавирусом. По его мнению, такие паникеры "убивают страну". Публикация вскоре исчезла, но её скриншоты разошлись по Сети, вызвав негодование и в самой ВШЭ, руководство которой решило созвать учёный совет по этике.
Читайте также:

Олег Матвейчев - известный политтехнолог, бывший сотрудник Администрации президента, считает, что тут просто нечего обсуждать. "Миллион таких постов есть… Пускай обсуждают, если ума нет", – заявил он в беседе с Накануне.RU.

Член "Левого фронта" Максим Шевченко в своём телеграм-канале обратил внимание на важные вещи, которые проявились в связи с этим высказыванием - когда либералы сверкают непрерывными угрозами люстраций и расправ, то никто руки не заламывает и с воплями не бегает, а просто принимает к сведению. Удаление же публикации Матвейчева он иронично прокомментировал так: "Исчез Матвейчева пост, А постматвейчев остаётся..."

В разговоре с Накануне.RU Максим Шевченко подчеркнул, что является сторонником свободы слова, по его словам, высказывание было допустимое.

"Это писал Олег Матвейчев, это его пространство свободы. Какой тридцать седьмой год, какие порты Севморпути? Собственность Ротенбергов, что ли, где работать будут? После высказывания остаётся только постмодернизм, в данном случае "постматвейчев". Это ирония абсолютная. Может, Олег это и писал всерьёз, но мы-то находимся в позиции наблюдателя, постматвейчева. И наша позиция - это ирония по отношению к тому концерту, который мы наблюдаем - как на охранительной стороне, так и на либеральной. Обе стороны всерьёз, как говорится, рвут на себе волосы. Ну, а нам что остаётся делать? Только улыбаться", - отметил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Призыв профессора ВШЭ о том, что "нужен 37-й год", взбудоражил и охранителей, и либералов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Матвейчев, Шевченко, либералы 1937



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети