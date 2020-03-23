Призыв профессора ВШЭ о том, что "нужен 37-й год", взбудоражил и охранителей, и либералов

Много шума наделала публикация профессора ВШЭ Олега Матвейчева, в которой он заявлял, что "нужен 37 год", и предлагал "удалить либеральную сволоту" "на урановые рудники", "на строительство Севморпути" из-за их паники в связи с коронавирусом. По его мнению, такие паникеры "убивают страну". Публикация вскоре исчезла, но её скриншоты разошлись по Сети, вызвав негодование и в самой ВШЭ, руководство которой решило созвать учёный совет по этике.

Олег Матвейчев - известный политтехнолог, бывший сотрудник Администрации президента, считает, что тут просто нечего обсуждать. "Миллион таких постов есть… Пускай обсуждают, если ума нет", – заявил он в беседе с Накануне.RU.

Член "Левого фронта" Максим Шевченко в своём телеграм-канале обратил внимание на важные вещи, которые проявились в связи с этим высказыванием - когда либералы сверкают непрерывными угрозами люстраций и расправ, то никто руки не заламывает и с воплями не бегает, а просто принимает к сведению. Удаление же публикации Матвейчева он иронично прокомментировал так: "Исчез Матвейчева пост, А постматвейчев остаётся..."

В разговоре с Накануне.RU Максим Шевченко подчеркнул, что является сторонником свободы слова, по его словам, высказывание было допустимое.

"Это писал Олег Матвейчев, это его пространство свободы. Какой тридцать седьмой год, какие порты Севморпути? Собственность Ротенбергов, что ли, где работать будут? После высказывания остаётся только постмодернизм, в данном случае "постматвейчев". Это ирония абсолютная. Может, Олег это и писал всерьёз, но мы-то находимся в позиции наблюдателя, постматвейчева. И наша позиция - это ирония по отношению к тому концерту, который мы наблюдаем - как на охранительной стороне, так и на либеральной. Обе стороны всерьёз, как говорится, рвут на себе волосы. Ну, а нам что остаётся делать? Только улыбаться", - отметил он.