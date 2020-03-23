В список системообразующих компаний России вошли "Макдоналдс" и "Икеа"

Правительство почти в три раза (по сравнению с 2015 годом) увеличило перечень системообразующих компаний. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на утвержденный кабмином документ.

На следующей неделе власти начнут проводить стресс-тесты компаний из списка, тем, кто будет плохо справляться, возможно, окажут адресную помощь.

В обновленный список вошли авиакомпании "Россия", S7, Utair, аэропорты Пулково и Домодедово, продуктовые сети "Вкусвилл" и "Ашан", сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" и "Бургер Кинг", ритейлеры "Спортмастер" и "Икеа", "М.Видео", "Леруа Мерлен" и "Глория Джинс".