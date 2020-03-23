Песков рассказал, обсуждается ли закрытие Москвы из-за коронавируса

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков рассказал, обсуждается ли закрытие Москвы из-за коронавируса

Москву не собираются закрывать в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как не обсуждалось, так и не обсуждается", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее РБК сообщило, что Министерство внутренних дел России разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Якобы план будет готов до конца марта.

Также поступала информация, что если количество заболевших новым типом коронавируса в Москве достигнет 800 человек, то, предположительно, город могут закрыть. При этом в оперативном штабе опровергали сообщения о закрытии столицы на карантин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков рассказал, обсуждается ли закрытие Москвы из-за коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, москва, коронавирус, закрытие москвы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.03.2020 15:20 Мск Винокур опроверг сообщения о том, что у Лещенко подтвердился коронавирус
Ранее 25.03.2020 21:55 Мск Лев Лещенко переведен в реанимацию: у артиста начались трудности с дыханием
Ранее 25.03.2020 03:00 Мск Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус в Москве
Ранее 25.03.2020 02:01 Мск Легкую форму коронавируса москвичи будут лечить дома

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети