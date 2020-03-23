Песков рассказал, обсуждается ли закрытие Москвы из-за коронавируса

Москву не собираются закрывать в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как не обсуждалось, так и не обсуждается", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее РБК сообщило, что Министерство внутренних дел России разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Якобы план будет готов до конца марта.

Также поступала информация, что если количество заболевших новым типом коронавируса в Москве достигнет 800 человек, то, предположительно, город могут закрыть. При этом в оперативном штабе опровергали сообщения о закрытии столицы на карантин.