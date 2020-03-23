В Тюмени опровергли информацию о том, что коронавирус опасен для домашних животных

Коронавирус COVID-19 не опасен для домашних животных. Такое заявление сделал замгубернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация об эпидемии этого заболевания в регионе у домашних животных.

"Коронавирусные инфекции возникли не вчера, этот тип заболеваний известен многие годы. Домашние животные, например, кошки, действительно, могут болеть некоторыми видами коронавирусов. Эти заболевания лечатся, от них есть вакцина, животное можно привить. Но коронавирус COVID-19 не имеет ничего общего с инфекциями, поражающими домашних животных. Это абсолютно разные типы заболеваний, не имеющие отношения друг к другу. Никаких оснований для беспокойства нет", - заявил Чейметов, подчеркнув, что кошки и собаки не являются разносчиками COVID-19.

В Тюменской городской ветеринарной станции заявляют, что роста обращений из-за заболеваний животных коронавирусом не зафиксировано.