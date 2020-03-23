За мандат на довыборах в свердловское заксобрание будут бороться четыре кандидата: фамилии

На дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому избирательному округу №16 выдвинулись четыре кандидата. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном избиркоме.

В минувшую пятницу документы для выдвижения в Краснотурьинскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной сдали Андрей Бычков (выдвинут свердловским отделением партии "Справедливая Россия") и Антон Гусев (от свердловского отделения ЛДПР). Ранее документы в ТИК представили кандидаты от региональных отделений "Единой России" и КПРФ – Петр Соколюк и Николай Заморин.

Предоставление документов для выдвижения кандидатами в окружной избирком завершится вечером 27 марта.

Как сообщало Накануне.RU, дополнительные выборы депутата свердловского заксобрания были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Анатолия Сухова, который скончался в прошлом году.