Ответственность россиян за нарушение карантина ужесточат

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин согласился с доводами главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости усилить административную ответственность за нарушение правил по карантину в связи с распространением коронавируса.

Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 попросила Мишустина ускорить те поручения, которые уже были им даны по усилению ответственности.

Премьер пообещал, что по результатам президиума это будет сформулировано, пишет "МК".

Ранее главный санитарный врач России обязала все регионы обеспечить для всех прибывающих на территорию страны 14-дневный карантин. До этого его должны были проходить только те, кто приехал из стран, неблагополучных по коронавирусу COVID-19.

Также губернаторов обязали проверять на коронавирус вообще всех, кто прилетает из Европы (как места пребывания или после транзитной остановки), а также других государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также всех людей, которые за последний месяц вернулись в Россию из заграничных поездок и у кого обнаружились симптомы ОРВИ.