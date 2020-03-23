Подтверждать анализы на коронавирус будут в 16 лабораториях Роспотребнадзора по всей России – Попова

Помимо новосибирской лаборатории "Вектор", право на подтверждение анализов на коронавирус COVID-19 получит Московский противочумный центр и еще 15 организаций, подведомственных Роспотребнадзору в регионах, сообщила в понедельник, 23 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На заседании президиума президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Попова рассказала, что на базе противочумного центра (Москва) создан новый современный референс-центр ПЦР-диагностики коронавируса.

Глава ведомства пояснила, что таким образом будет сокращено "плечо" для оценки полученных результатов, передает "Интерфакс".

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что теперь в столице будут ставить окончательный диагноз "коронавирусная инфекция", не дожидаясь анализов из Новосибирска, основываясь на экспресс-тестах. Исходя из этого изменится и методика подсчета заболевших.

Отметим, за последние сутки в стране был выявлен 71 новый заболевший коронавирусом, все случаи зарегистрированы в Москве.