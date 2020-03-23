Мэра Кунгура изолировали после отпуска в ОАЭ

Главу Кунгура Сергея Гордеева направили на домашнюю изоляцию после возвращения из ОАЭ, куда Гордеев летал в отпуск, сообщает "Ъ".

Якобы распоряжение изолировать мэра Кунгура отдал врио губернатора Дмитрий Махонин. Также он будто бы потребовал решить вопрос с исполняющим обязанности главы Кунгура из-за того, что Гордеев нарушил рекомендации, о запрете для чиновников на поездки в другие страны.

Источник "Интерфакса" сообщает, что отпуск Гордеева был заранее согласован с администрацией губернатора на период с 16 по 23 марта.

Получить официальный комментарий о ситуации пока не удалось. В пресс-службе главы региона посоветовали обратиться за комментариями в администрацию Кунгура. Был направлен запрос, ответ пока не получен.