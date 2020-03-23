Министр здравоохранения Украины посчитал пожилых людей трупами, на лечение которых нет смысла тратиться

Министр здравоохранения Украины Илья Емец в телеэфире заявил, что смысла выделять деньги на лечение пожилых людей нет. Так он прокомментировал вопрос финансирования борьбы с коронавирусом.

Емец сказал, что статистика знает, сколько в стране людей старше 65 лет, "которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы".

"Я все время говорю: посчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", - сказал чиновник.

При этом он добавил, что ожидает на Украине меньшей относительной смертности от коронавируса, чем в Китае. Хотя признал, что Украине до сих пор не хватает экспресс-тестов и вирусологических лабораторий даже с учетом помощи из Китая.

Напомним, по последним данным, на Украине официально были подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом, три из них с летальным исходом. Почти половина заболеваний зафиксированы в Киеве. Там сегодня остановлен даже общественный транспорт, за исключением нескольких маршрутов.