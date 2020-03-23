В день двухлетней годовщины сноса екатеринбургской телебашни в городе пройдет митинг

Завтра, 24 марта, в день двухлетней годовщины сноса екатеринбургской телебашни в городе пройдет митинг, посвященный градостроительным вопросам.

Как сообщили Накануне.RU организаторы - движение "Это наш город!", в связи с эпидемиологической обстановкой планируется провести видеообращения в формате "Один вопрос - один выступающий". В роли спикеров выступят эксперты и городские активисты, к участию приглашены представители застройщиков и властей.

По задумке организаторов, все выступления запишут на видео, также будет организована прямая трансляция. Мероприятие пройдет во вторник с 18.30 до 20.00. Желающих записаться на выступление просят сообщить об этом в движение "Это наш город!" до 12 часов 24 марта.

Местом митинга заявлена площадка между цирком и улицей Куйбышева. Специально к нему готовится резолюция, отражающая основные темы застройки Екатеринбурга.

Напомним, год назад общественники также проводили мероприятия в память о снесенной в 2018-м телебашне. С утра прошла минута молчания, а затем в сквере у цирка активисты устроили пикет против строительства на ее месте ледовой арены УГМК.