Посол Китая в США напомнил Вашингтону о бездействии при пандемии коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай обвинил Вашингтон в распространении теорий заговора. Издание "Пэнпай синьвэнь" опубликовало запись беседы дипломата с американскими журналистами, которые интересовались, скрывал ли Пекин информацию об эпидемии на ранних этапах.

Цуй, во-первых, напомнил, что президент США нарушает требования ВОЗ, согласно которым названия болезней не должны содержать упоминаний о какой-либо стране или животном. Трамп же в своих заявлениях, называя этот вирус "китайским", допускает грубое нарушение.

На вопрос о том, откуда начали распространяться "сумасшедшие теории заговора", Цуй Тянькай предположил, что конспирологические теории пошли из Соединённых Штатов.

Напомним ранее Цуй Тянькай называл "бредом" слухи о том, что вирус является биологическим оружием. Вместе с тем, посол не стал опровергать слова спикера МИД КНР Чжао Лицзяня, который в одном из своих твитов задался вопросом, не принесли ли в Китай вирус американские военные. Цуй Тянькай счёл это высказывание частным мнением, но и осуждать коллегу не стал. Посол предложил, чтобы в вопросе о происхождении вируса сначала разобрались учёные.

"Вначале никто не знал по-настоящему об этом новом вирусе. Тогда вряд ли стоило предупреждать мир из-за лихорадки у нескольких человек. Поэтому я не думаю, что это был процесс сокрытия, речь шла об изучении нового вируса. Благодаря нашим решительным усилиям, число случаев заболевания в Китае резко падает, а количество выписанных пациентов значительно возрастает. Нужно спросить – что вы могли бы сделать, но не сделали в эти 55 дней?" – заявил Цуй Тянькай.