Посол Китая в США напомнил Вашингтону о бездействии при пандемии коронавируса

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Цуй Тянькай (2020) | Фото: golos-ameriki.ru

Посол Китая в США напомнил Вашингтону о бездействии при пандемии коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай обвинил Вашингтон в распространении теорий заговора. Издание "Пэнпай синьвэнь" опубликовало запись беседы дипломата с американскими журналистами, которые интересовались, скрывал ли Пекин информацию об эпидемии на ранних этапах.

Цуй, во-первых, напомнил, что президент США нарушает требования ВОЗ, согласно которым названия болезней не должны содержать упоминаний о какой-либо стране или животном. Трамп же в своих заявлениях, называя этот вирус "китайским", допускает грубое нарушение.

На вопрос о том, откуда начали распространяться "сумасшедшие теории заговора", Цуй Тянькай предположил, что конспирологические теории пошли из Соединённых Штатов.

Напомним ранее Цуй Тянькай называл "бредом" слухи о том, что вирус является биологическим оружием. Вместе с тем, посол не стал опровергать слова спикера МИД КНР Чжао Лицзяня, который в одном из своих твитов задался вопросом, не принесли ли в Китай вирус американские военные. Цуй Тянькай счёл это высказывание частным мнением, но и осуждать коллегу не стал. Посол предложил, чтобы в вопросе о происхождении вируса сначала разобрались учёные.

"Вначале никто не знал по-настоящему об этом новом вирусе. Тогда вряд ли стоило предупреждать мир из-за лихорадки у нескольких человек. Поэтому я не думаю, что это был процесс сокрытия, речь шла об изучении нового вируса. Благодаря нашим решительным усилиям, число случаев заболевания в Китае резко падает, а количество выписанных пациентов значительно возрастает. Нужно спросить – что вы могли бы сделать, но не сделали в эти 55 дней?" – заявил Цуй Тянькай.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Посол Китая в США напомнил Вашингтону о бездействии при пандемии коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, США, коронавирус, эпидемия, пандемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2020 14:25 Мск В Китае заявили о том, что американский "нулевой пациент" был в Ухане осенью прошлого года

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2020 08:12 Мск Ученые: число зараженных коронавирусом достигнет полумиллиона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети