Журналистов и общественников не пустят на заседание пермской гордумы из-за коронавируса

В Перми заседание городской думы пройдет без участия журналистов и общественности. Информация об этом размещена на сайте гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для такого решения стало ограничение мероприятий с числом участников более 50 человек с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с этим, заседание Пермской городской думы будет проходить в режиме ограниченного присутствия граждан. Кроме депутатов в зал допускаются докладчики по вопросам повестки, а также лица, чье присутствие необходимо при принятии решений", - говорится в сообщении.

Следить за ходом заседания можно будет через трансляцию на сайте думы. Заседание состоится 24 марта. Среди вопросов в повестке отчет контрольно-счетной палаты за 2019 г., изменения в бюджет города на 2020-2022 г.