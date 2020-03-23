В Зауралье будут судить экс-бухгалтера ТСЖ, которая за два года "отложила" себе миллион рублей с квартплаты жильцов

Экс-бухгалтер ТСЖ из Кетовского района Зауралья в течение двух лет присвоила более 1 млн руб.

Когда женщина получала от жильцов плату за коммунальные услуги, она переводила на счет ТСЖ не все деньги - часть оставляла себе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

"Уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса

Российской Федерации "Присвоение или растрата", направлено в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу", - добавили в полиции.



Сейчас на имущество женщины наложили арест. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.