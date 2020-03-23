Челябинцы, у которых был выявлен коронавирус, вернулись из Италии

На Южном Урале 2 тыс. 895 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Напомним, в настоящий момент в регионе подтвержден один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании. Болезнь протекает в легкой форме угрозы жизни нет. Определены лица, с которыми он контактировал, один из них госпитализирован для проведения соответствующих анализов.

Сегодня стало известно, что еще у трех жителей Челябинска первые тесты на коронавирус показали положительные результаты. Анализы направлены в федеральную лабораторию в Новосибирске для подтверждения диагноза. Известно, что все трое вернулись из Италии. Сейчас они находятся в инфекционное отделение ГКБ №8.

"Соответственно, отрабатывается круг лиц контактных с ними, на них выходят медики для забора анализов. Мы отрабатываем все контакты, чтобы максимально охватить круг людей и сразу их изолировать либо на условиях карантина дома, либо при каких-то катаральных явлениях – уже в инфекционные отделения больниц", – уточнила Ирина Гехт.

В настоящий момент в регионе госпитализированы с признаками ОРВИ 93 человека.