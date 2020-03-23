Жителям ДНР и ЛНР даже без российского гражданства разрешили въезд в Россию

Правительство РФ смягчило условия въезда на территорию страны для жителей некоторых соседних территорий. В частности, жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР снова разрешено въезжать в Россию.

Ранее им было запрещено въезжать в РФ, если нет российского гражданства. Теперь можно въезжать и без него (то есть гражданам Украины), но в паспорте должна быть отметка о прописке в ДНР или ЛНР. Для граждан Украины, живущих на других территориях, въезд запрещен.

Такое решение властей РФ объясняется "экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" и "принципами гуманности", говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Стоит отметить, что Украина запретила въезд с территории ДНР и ЛНР даже для тех, у кого имеется только украинское гражданство и прописка на указанных территориях. Аналогичные меры в отношении украинцев ввели и сами непризнанные республики.