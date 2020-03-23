Китайский вирусолог предрек Европе два года пандемии коронавируса

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун.

"Не рассчитывайте, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - сказал эксперт. По его мнению, вирус может появляться и снова исчезать.

Как сообщает South China Morning Post, Чжан Вэньхун добавил, что пик эпидемии может прийтись на период с апреля по июнь, затем летом коронавирус отступит, а осенью и зимой обрушится с новой силой.

Напомним, в Европе число умерших от коронавируса превысило 3,4 тыс. и стало больше, чем в Азии, при меньшем числе заболевших. Так, в Италии, где заболело больше всего людей, смертность составила 8%. В Китае - 4%.

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрыты на 30 дней из-за распространения коронавируса.

13 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эпицентр пандемии коронавируса COVID-19 сместился в европейские страны. Он отметил, что на страны Европы приходится больше всего случаев заражения, чем во всех странах мира, за исключением Китая.