В Свердловской области сгорел пункт управления плотиной: оператора удалось спасти

В понедельник в Свердловской области произошел пожар на плотине. На ее работу это не повлияло.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня утром поступил сигнал о возгорании в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа: в помещении пункта управления водоспускным механизмом плотины Петрокаменского пруда загорелись вещи. Площадь пожара составила 20 кв.м, прибывшие на место огнеборцы вывели из задымленного помещения одного работника.

С огнем справились за 30 минут, пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина пожара.

Как добавили в МЧС, данное происшествие на функционирование гидротехнического сооружения не повлияло.