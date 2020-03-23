"Ямальская железнодорожная компания" попала под прицел следователей из-за гибели в аварии кондуктора грузового поезда

На Ямале грузовой состав столкнулся с легковушкой. Погиб кондуктор поезда. Его работодателю грозит ответственность, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, днём 21 марта на железнодорожном переезде не общего пользования станции Ева-Яха столкнулись "Шеврале Авео" и маневровый состав, который осуществлял подачу вагонов на территорию "Ямальской железнодорожной компании". Кондуктор грузовых поездов, который стоял на подножке последнего вагона, получил смертельные травмы. Следствию предстоит проверить соблюдение компанией требований охраны труда.

Напомним, сегодня стало известно о гибели рабочего на ямальском Романовском месторождении.