27 миллионов рублей. В СК раскрыли подробности уголовного дела на замначальника УМВД Курганской области

Стали известны подробности уголовного дела заместителя начальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина.

Напомним, Шамин и руководитель межмуниципального отдела полиции "Шадринский" Дмитрий Кокотеев были задержаны сотрудниками ФСБ, 23 марта им обоим Курганский городской суд изберет меру пресечения. Большая вероятность того, что силовиков отправят в СИЗО. Заседание по мере пресечения пройдет в суде за закрытыми дверями - из-за коронавируса доступ в здания судов по всему Зауралью запрещен.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, вместе с Шаминым и Кокотеевым были задержаны и главный бухгалтер шадринского отдела полиции, а также еще два бухгалтера отдела.

С 2012 года по февраль 2020 года Шамин, используя свое служебное положение организовал и возглавил преступную группу.

"Обвиняемые похищали деньги, премии и другие выплаты сотрудников отдела полиции "Шадринский". Для реализации хищений бюджетных средств вовлеченные в преступную группу сотрудники систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, в которые вносили заведомо ложные сведения о размерах начисленных денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам отдела", - сообщили в СУ СК России по региону.

Позже сотрудники подписывали документы у начальника отдела полиции, а потом выдавали личному составу заниженные суммы. Похищенные деньги распределялись между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности.

С 2012 года "оборотни в погонах" похитили не менее 27 млн руб.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, им помогали полицейские из отдела собственной безопасности МВД.

На прошлой неделе в полицию Шадринска нагрянули с обысками сотрудники ФСБ. Были изъяты документы и бумаги бухгалтерии. Шамин до 2017 года был начальником УМВД Шадринска.