03 Октября 2020
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Наука и техника Пермский край
камеры видеонаблюдения, мониторинг, детские сады, Березники (2020) | Фото: permkrai.ru

В Березниках будут круглосуточно следить за детьми. В Пермском крае открылся единый мониторинговый центр детских садов

В Березниках Пермского края открылся первый на территории региона единый мониторинговый центр для круглосуточного контроля территорий детских садов. Инновационные изменения предусмотрены региональным проектом "Умный город", предполагающим внедрение цифровых технологий в пилотные города для повышения безопасности и комфортных условий жизни граждан.

Шесть видеосерверов Domination от пермской компании "ВИПАКС" объединяют изображения с более чем 650 камер видеонаблюдения, установленных по всему периметру 64 детских дошкольных учреждениях и транслирует в единый центр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. На данный момент в режиме реального времени за обстановкой в детских садах посменно следят по 2 специалиста, что позволит оперативно среагировать в экстренных ситуациях. Так, в случае проникновения на территорию детского сада подозрительных лиц или возникновении нештатной ситуации, операторы нажмут экстренную кнопку, которая направит сигнал во вневедомственную охрану. В дальнейшем штат будет увеличен за счет усовершенствования системы и внедрения в нее аналитического мониторинга записей.

"При поддержке администрации города Березники был создан мониторинговый центр, построенный на современном оборудовании. Все видеозаписи транслируются на мониторинговую стену, где на 24 экранах отображаются более 700 охраняемых участков, - рассказал руководитель управления гражданской защиты города Березники Юрий Скоп. – В дальнейшем мы планируем подключить к системе среднеобразовательные школы и культурные учреждения города".

Подобное уже реализуется и на других территориях Пермского края. Так, на общественных территориях Чусового планируют установить 16 камер наблюдения с высокой четкостью. В рамках проекта "Умный город" в Нытве уже установлено 58 камер на схожих объектах. На объектах культуры и образования с последующим выводом изображения в ЕДДС будут установлены камеры и в Соликамске.

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В Березниках будут круглосуточно следить за детьми. В Пермском крае открылся единый мониторинговый центр детских садов

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Теги: Технологии, мониторинговый центр, контроль, камеры видеонаблюдения



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