03 Октября 2020
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Образование Курганская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане не будут закрывать детские сады из-за коронавируса

Детские сады Кургана не будут закрыты из-за эпидемии коронавируса, об этом Накануне.RU сообщили в администрации Кургана.

Сейчас садики города работают в стандартном режиме, отдельные группы могут быть закрыты, однако это никак не связано с коронавирусом - их закрывают по решению руководства дошкольного учреждения в связи с заболеваемостью сезонными вирусами: ОРВИ и гриппом.

В таких случаях родителей уведомляют заранее - за несколько дней.

Напомним, в Курганской области на сегодняшний день официально зарегистрирован только один случай заболеваемости коронавирусом - у девочки, прибывшей из Испании. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

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В Кургане не будут закрывать детские сады из-за коронавируса

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Теги: детские сады, коронавирус, Курган, Зауралье, заболеваемость



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