В Кургане не будут закрывать детские сады из-за коронавируса

Детские сады Кургана не будут закрыты из-за эпидемии коронавируса, об этом Накануне.RU сообщили в администрации Кургана.

Сейчас садики города работают в стандартном режиме, отдельные группы могут быть закрыты, однако это никак не связано с коронавирусом - их закрывают по решению руководства дошкольного учреждения в связи с заболеваемостью сезонными вирусами: ОРВИ и гриппом.

В таких случаях родителей уведомляют заранее - за несколько дней.

Напомним, в Курганской области на сегодняшний день официально зарегистрирован только один случай заболеваемости коронавирусом - у девочки, прибывшей из Испании. Сейчас она находится под наблюдением медиков.