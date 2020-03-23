В почетном консульстве Италии в Екатеринбурге ищут бомбу после звонка анонима

В понедельник в Екатеринбурге эвакуировали людей из здания на улице Чапаева, в котором располагается почетное консульство Италии.

Известно, что сегодня позвонил некий аноним и заявил, что консульство заминировано. Всех сотрудников в срочном порядке эвакуировали, а здание стали проверять саперы.

В правоохранительных органах не комментируют ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU, недавно неизвестные "заминировали" самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс "Санкт Петербург - Екатеринбург - Хабаровск". Когда лайнер приземлился в аэропорту Кольцово, выяснилось, что сигнал о бомбе оказался ложным.